¸¤¤¬¡ØÀå¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Ù¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³6¤Ä¡¡ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤éÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤¬Àå¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¤Ë¤Ï½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÛÊÑ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤ÏÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¬Àå¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë6¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.ÂÎ²¹Ä´À°¤Î¤¿¤á
½ë¤¤¤È¤¤ä±¿Æ°¸å¤Ë¡Ö¥Ï¥¢¥Ï¥¢¡×¤È¹Ó¤¤¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¤¤ÎÀ¸ÍýÅª¤Ê¸½¾Ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Àå¤ÎÂÃ±Õ¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤ÆÂÎ²¹Ä´Àá¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àå¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2.¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¸ý¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬´Ë¤ó¤ÇÀå¤¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àå¤ò¤Á¤ç¤í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ë¸¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¤Ëº¤ì¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Àå¤¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¸ÆµÛ¤¬²º¤ä¤«¤Ç¡¢¸¤¼«¿È¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀåÀè¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ý¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¼«Á³¤Ë¸µ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë
»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤äÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¶²ÉÝ¿´¤ä·Ù²ü¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡ÖÉú¤»¡×¤ä¡Ö¤ªºÂ¤ê¡×¤Ê¤É¤Ç¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
4.³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¹½Â¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë
ÉÔÀµÒû¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢»õ¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ä´Ö¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Àå¤¬½Ð¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥°¤ä¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡¢¥·ー¥ºー¤Ê¤É¤ÎÃ»Æ¬¼ï¤Ï¡¢¥Þ¥º¥ë¤¬Ã»¤¤¤¿¤áÀå¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àå¤¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.¸ý¹ÐÆâ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë
»õ¼þÉÂ¤ä»õ·Ô¤ÎÉÂµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¹ÐÆâ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸¤¤ÏÀå¤¬½Ð¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý½¤Î°²½¤ä¿©»ö¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¤Ê¤É¤Î°ÛÊÑ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6.ÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À
·ã¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤Ê¸ÆµÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÆµÛ´ï¤ä¿´Â¡¡¢¿À·Ð·Ï¤ÎÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¾ì¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤â´Þ¤á¤ÆÁáµÞ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¬Àå¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ëºÝ¤ÎÂÐ½èË¡
°¦¸¤¤¬Àå¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î°ÛÊÑ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤ÆÂÎ²¹Ä´Àá¤ò¹Ô¤¦
¡Ö¥Ï¥¢¥Ï¥¢¡×¤È·ã¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤¹¡£
¼ó¸µ¤äÏÆ¤Î²¼¡¢¸Ô´Ö¤Ê¤É¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ÇÊñ¤ó¤ÀÊÝÎäºÞ¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÅö¤Æ¤ÆÎä¤ä¤¹¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
µÞ¤ËÀå¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä¸ý½¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤ÆÀå¤¬»ç¿§¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥¢¥Îー¥¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾õÂÖ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯½Ã°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ÎÀå¤¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â´Þ¤à¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)