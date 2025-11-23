¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3Áª¼ê¤ÎÍè½ÕWBC½Ð¾ì¤Ï¡©¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï3¿ÍÁ´°÷¤ÎÉÔ»²²Ã¤ò¿ä¾©¡ÖµÙÍÜ¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¡×
Íè½Õ¤ÎWBC¤ò½ä¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3Áª¼ê¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë(C)Getty Images
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î3¿Í¤À¡£¤·¤«¤·¡¢11·î¤Ë¤Þ¤Çº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤ò·ãÆ®¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿3Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤ò½ä¤ëÊý¸þÀ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡11·î23Æü¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇ½¸«ÆÆ»ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤³¤³¤¢¤ê¤¤ÎÁª¹Í¤â·ó¤Í¤Æ¿§¡¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯ÊÖ»ö¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤ËWBC¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö3¿Í¤Ï²áµî¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÎÆ°¸þ¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬µåÃÄ¤È¥Á¡¼¥à¤ÏÌµ¾ò·ï¤ÇÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3Áª¼ê¤ÎWBC¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎMLB³«Ëë¤Ï3·î25Æü¤Ç¡¢WBC·è¾¡¤ÎÌó1½µ´Ö¸å¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö3¿ÍÁ´°÷¤¬·ç¾ì¤·¤Æ¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ËÈ÷¤¨¤ÆµÙÍÜ¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Ä¤Ä¡¢3Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï»³ËÜ¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò1Ç¯´Ö¼é¤êÈ´¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¾¡¡£¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤ÊÅêµå¤ò´Þ¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ïº´¡¹ÌÚ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Îµß±ç¤Ç¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òÉé½ý¤ÇËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤Î½àÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ç¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ë¤â¤Þ¤ÀÄ´À°Ãæ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Îºö¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤À¡£Íèµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈà¤Î½ÅÍ×À¡¢¤½¤·¤ÆÈà¼«¿È¤Î²ø²æ¤Î·ÐÎò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢WBC¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸ÌÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀèÈ¯¤Î¼´¤òÃ´¤Ã¤¿3Áª¼ê¡£²¾¤ËÁ´°÷ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£
