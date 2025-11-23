¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ø´ø´±¡¢ÌµÆÀÅÀÂ³¤¯¡È9ÈÖ¡É¥Ç¥é¥Ã¥×¤òÍÊ¸î¡ÖÉ¬¤º¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤Þ¤ë¡×
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëU¡Ý21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£22Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤È¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ç2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSquawka¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2021Ç¯11·î°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç3»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ç¥é¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ67Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤¬¸ø¼°Àï7»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤¤À¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025³«ËëÁ°¤Ë¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ç¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢6·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×DÂè3Àá¡ÊºÇ½ªÀá¡Ë¤Î¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹¡Ê¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡ËÀï¡Ê¢þ3¡Ý0¡Ë¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï10»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥Ö¥é¥â¥ô¥£¥Ã¥ÁÁ°¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»þÂå¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤òÃåÍÑ¤·¤¿Áª¼ê¤¬Ä¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤Î¼ö¤¤¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±ÈÖ¹æ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥é¥Ã¥×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¡ÖÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¬¤º¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤Þ¤ë¡£º£Æü¤ÎÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥à¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¾ï¤ËÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
