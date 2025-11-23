¤À¤«¤é²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ê¤ë´µ¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¡ÄÂç³ØÉÂ±¡¤Î°å»ÕŽ¢¿Í´Ö¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ëº¬ËÜ¸¶°øŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä»¼èÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¹Êó»ï¡Ø¥«¥Ë¥¸¥ë 20ÇÕÌÜ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌÈ±Ö¡×¤È¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×¤ÎÁê´Ø´Ø·¸
¡È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡É¤Ï¤â¤È¤â¤È°å³ØÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ò¤¢¤ëÊª»ö¤òÆ¬¤«¤éµñÈÝ¤¹¤ë¿´ÍýÈ¿±þ¡Ó¤È¤¤¤¦°Õ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡¢¿È¶á¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°å³ØÅª¤Ê¸«ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¤ÀÌ¤²òÌÀ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡Âè3Æâ²Ê¿ÇÎÅ²Ê·²¡Ê¸ÆµÛ´ï¡¦ç±¸¶ÉÂÆâ²Ê¡Ë¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë»³ùõ¾Ï¤À¡£
¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤ÏÀ¸ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³°³¦¤«¤éÍè¤¿²¿¤«¤·¤é¤ÎÊª¼Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÌÈ±Ö¡×¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£
ÌÈ±Ö¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡Ö³°³¦¤«¤éÍè¤¿²¿¤«¤·¤é¤ÎÊª¼Á¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö°ÛÊª¡×¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÈ±Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÛÊª¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤ÏÀ¸Â¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËèÆü¿©»ö¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢°ÛÊª¤ò¸ý¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¸ý¤«¤éÆþ¤ë°ÛÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌÈ±Ö¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö·Ð¸ýÌÈ±Ö´²ÍÆ¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¿©¤ÙÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ð¸ýÌÈ±Ö´²ÍÆ¤¬Æ¯¤«¤º¡¢ÌÈ±Ö¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¿©Êª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎÉ¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡¢¥À¥Ë¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢¤È»³ùõ¤Ï¼¼Æâ¤ò¸«²ó¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤â¥À¥Ë¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥À¥Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´°÷¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¥À¥Ë¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤Î¾õÂÖ
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òµ¯¤³¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿°ÛÊª¡½¡½¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¡Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡£¹³ÂÎ¤Ï¡¢³°Å¨¤ò¹¶·â¤¹¤ëÉð´ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¹³ÂÎ¤Ï¡ÈIgE¹³ÂÎ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Ig¤È¤Ï·ì±ÕÃæ¤äÇ´Ëì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¹³ÂÎ¡¢ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¤À¡£ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¤Ë¤ÏG¡¢A¡¢M¡¢D¡¢E¤Î5¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤ÏE¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎIgE¹³ÂÎ¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö´¶ºî¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¡Ö¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤¬¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢IgE¹³ÂÎ¤È·ë¹ç¤·¡¢ÈîËþºÙË¦¡Ê¥Þ¥¹¥ÈºÙË¦¡Ë¤ò»É·ã¤·¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤ÎÊª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ¿±þ¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤¹¡×
ÈîËþºÙË¦¤È¤ÏÇ´ËìÁÈ¿¥¤ËÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëºÙË¦¤Ç¡¢¡ÖÈîËþ¡×¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£ðùÎ³¾õ¤ÎÁÈ¿¥¤ò»ý¤Á¡¢Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤¿¤áÈîËþºÙË¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤ë²½³ØÊª¼Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¤ËÈîËþºÙË¦¡¢¹¥±ö´ðµå¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»É·ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ë¤Ï¡¢É¡¿å¤Ê¤É¤òÍ¶È¯¤·¡¢°ÛÊª¤ò³°¤ËÄÉ¤¤½Ð¤¹Ìò³ä¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤ÎÊª¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¿È¤Ë·ã¤·¤¤È¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ë¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤À¡£¾É¾õ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÂ¡´ï¤ËÆ±»þ¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½Å¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È·ì°µ¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤êÀ¸Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ë´¶ºî¤·¤ÆIgE¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëIgE¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¤É¤Î¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡ºº¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤À¡£
¢£¡ÖIgE¡×¤Î¿ôÃÍ¤òÂ¬¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¸¡ºº¡×
¤¢¤ë´µ¼Ô¤Î¸¡ºº·ë²Ì¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¤òÎã¤Ë¤È¤ë¡£
¤³¤Î´µ¼Ô¤Ï¡¢³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥»¥Ã¥È¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎIgE¹³ÂÎ¤Ë¤Ï´ð½àÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹³ÂÎ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¥Ï¥ë¥¬¥ä¡¢¥ª¥ª¥¢¥ï¥¬¥¨¥ê¤È¥¹¥®¡¢¥«¥â¥¬¥ä¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥®¤Ï27.6¤Ç¤¹¡£¥¹¥®¤Ï2·î¤«¤é4·î¡¢¥Ï¥ë¥¬¥ä¡¢¥ª¥ª¥¢¥ï¥¬¥¨¥ê¡¢¥«¥â¥¬¥ä¤Ï5·î¤«¤é7·î¤Ë²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¡×
¥¹¥®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ï¥ë¥¬¥ä¤Ï2Ç¯°Ê¾åÀ¸Â¸¤¹¤ëÂ¿Ç¯Áð¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ËÎÐ²½¤Î¤¿¤á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥ª¥¢¥ï¥¬¥¨¥ê¤È¥«¥â¥¬¥ä¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¿Ç¯Áð¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¸¶»º¡£À¤³¦¤ÎÎäÎÃÃÏÂÓ¤Ç¹¤¯ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Í²Ê¤Î¿¢Êª¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤È»³ùõ¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖIgE¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ÉÂµ¤¤òÁá´ü¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤Õ¤ë¤¤Ê¬¤±¸¡ºº¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¢£¶õµ¤Ãæ¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë²ÖÊ´¾É´µ¼Ô¤¬Áý²Ã
¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê¤Î°å»Õ¡¢Ãæ¿¹´ðµ®¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë²ÖÊ´¾É¤Î´µ¼Ô¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¡¢¼ªÉ¡²Ê¤Ç°·¤¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÇÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Ç¤¹¡£É¡¿å¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤ò²¼¤²¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸ý¹Ð¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¸õ·²¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÄê¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¹¢¤Ë¤«¤æ¤ß¡¢¥¤¥¬¥¤¥¬´¶¤¬¤Ç¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¥À¥Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤¬¸¶°ø¤Ç°ìÇ¯Ãæ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÄÌÇ¯À¥¢¥ì¥ë¥®¡¼É¡±ê¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬²ÖÊ´¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡¢µ¨ÀáÀ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼É¡±ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢²áµîºÇ¹â¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥®¤Ë´Ø¤·¤ÆÁ°Ç¯¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Æ´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Î²ÖÊ´ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤¬Èô¤ÖÎÌ¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢È¯¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÈéÉæ¤Î¤«¤Ö¤ì¤â
ÈéÉæ²Ê¤â¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò°·¤¦¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡ÈéÉæ²Ê¤Î°å»Õ¡¢ÌÚÂ¼ÎÉ»Ò¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê¤Ç°·¤¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ÇÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¡¢é¡Ëã¿¾¡¢ÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¡¢Ìô¿¾¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Ï°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë´Ä¶Í×°ø¤¬Ê£»¨¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤ÎÊý¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬·ò¾ï¤Ê¿Í¤è¤ê¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Î»É·ã¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢¤«¤æ¤ß¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦Â¾¤Î¿Í¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÜ¿¨ÀÈéÉæ±ê¤È¤Ï¡¢ÈéÉæ¤¬²¿¤é¤«¤ÎÊª¼Á¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÈéÉæ¼À´µ¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤«¤Ö¤ì¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¸¶°øÊª¼Á¡É¼«ÂÎ¤ÇÈéÉæ¤Î¾ã³²¤òÀ¸¤¸¤ë»É·ãÀÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£Á°¼Ô¤Î»É·ãÀÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÏÆÃÄê¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÊý¤Î¤ß¡¢È¯¾É¤¹¤ë¡£
¡Ö¸¶°øÊª¼Á¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÂ°À½ÉÊ¡¢¿©Êª¡¢ÌôºÞ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤Î¾ì¹ç¡¢1ÅÙÌÜ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤½¤ÎÊª¼Á¤òµ²±¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÈ¿±þ¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£2ÅÙÌÜ¤Ë¤½¤ÎÊª¼Á¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÌÈ±Ö¤¬²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¾É¾õ¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡×
ÀÜ¿¨ÀÈéÉæ±ê¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¸¡ºº¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¸¶°ø¤È¤·¤Æµ¿¤ï¤ì¤ëÊª¼Á¤òÇö¤¤¥·¡¼¥ë¾õ¤Î¥·¡¼¥È¤Ë´Þ¤Þ¤»¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤äÏÓ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¤ÊÈéÉæ¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Å½¤Ã¤¿¤Þ¤Þ48»þ´Ö²á¤´¤·¤ÆÄº¤¡¢ÈéÉæ¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ß¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÊª¼Á¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÂ¾¡¢Â¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¥×¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ·ì±Õ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²½¾ÑÉÊ¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¶áÇ¯¡¢ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²½¾ÑÉÊ¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÉ¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËáÚ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÀÖ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤Ù¤¡£¹áÎÁ¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀ®Ê¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¹Ó¤ì¤¿È©¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÆð¹Ñ¤ò¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ¤ß¤ä¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¡¢¤Û¤Æ¤ê¤òÀ¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê¼£ÎÅ¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¸½ºß¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¸ÆµÛ´ï¡¦ç±¸¶ÉÂÆâ²Ê¤Î»³ùõ¤òÃæ¿´¤Ë¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê¡¢¾®»ù²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢´ã²Ê¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó½¸¤Þ¤ê¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤¬½¸¤Þ¤ë°ÕµÁ¤òÌÚÂ¼¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥È¥Ô¡¼ÁÇ°ø¤È¤¤¤Ã¤Æµ¤´É»ÙÓÃÂ©¤ä¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤ò¤â¤Ã¤¿ÂÎ¼Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸ÆµÛ´ï¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢¼ªÉ¡²Ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£°ì¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÁí¹çÅª¤Ë¿Ç¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡½¡½ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤¿¤á¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Á¡¼¥à¤ÏÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê¥«¥Ë¥¸¥ëÊÔ½¸Éô ¼èºà¡¦Ê¸¡á¥«¥Ë¥¸¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë