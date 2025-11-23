2ÀïÏ¢Â³3ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔÀï¤Ï60Ç¯¤Ö¤ê¡Ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¡£33Ê¬¤Ë¥à¥ê¡¼¥¸¥ç¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢46Ê¬¤Ë¤Ï¥Ë¥³¥í¡¦¥µ¥ô¥©¡¼¥Ê¡¢78Ê¬¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Á°Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç0¡Ý3¤Ç¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³3ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1965Ç¯4·î¤Î¥Ó¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¯¥ê¡¼»á»Ø´ø¤Î²¼°ÊÍè¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç0¡Ý3¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤·ë²Ì¤À¡£ºÇ½é¤Î30Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¿É¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¾¡¤È¤¦¤¬Éé¤±¤è¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¼ºÅÀ¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ³«ºö¤Ï¤¢¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÇÔÀï¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£º£¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÉÔ½½Ê¬¤À¤·¡¢»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
