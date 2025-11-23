Ä¹ºê¤¬¿å¸Í¤È¤ÎÅ·²¦»³¤òÀ©¤¹¡ª¡¡¼ó°ÌÉâ¾å¤âÀéÍÕ¤Î¾¡Íø¤ÇJ1¾º³Ê¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡Ä±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÀá¤Ø
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À1¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤ÁÈ´¤±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ßõÎõ¤Ê¾º³ÊÁè¤¤¤ÎºÇÃæ¡¢2°Ì¤È¼ó°Ì¤ÎÅ·²¦»³¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢3°ÌRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È4°Ì¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Çº£Àá¤Ë2018¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎJ1Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤ë¡£°ìÊý¤Î¿å¸Í¤Ï¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¾º³Ê¤ª¤è¤ÓJ2Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï6Ê¬¡¢Ä¹ºê¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¿·°æ°ìÍÔ¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢34Ê¬¤Ë¿å¸Í¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£º¸¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë»³ËÜÈ»Âç¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ëº¸²¼¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢63Ê¬¤ËÄ¹ºê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÊÆÅÄÈ»Ìé¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¿å¸Í¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬±¦²¼¤Ø½³¤ê¹þ¤ß¡¢Ä¹ºê¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¿å¸Í¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¿ôÅªÍÍø¤òÆÀ¤¿Ä¹ºê¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤ÎÀéÍÕ¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹ºê¤Î¾º³Ê·èÄê¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¿å¸Í¤ÏÀµÇ°¾ì¤Çº£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷¥¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡J2ºÇ½ªÀá¤Ï29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ºê¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¡¢¿å¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·èÄê¤À¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡2¡Ý1¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡6Ê¬¡¡¿·°æ°ìÍÔ¡ÊÄ¹ºê¡Ë
1¡Ý1¡¡34Ê¬¡¡»³ËÜÈ»Âç¡Ê¿å¸Í¡Ë
2¡Ý1¡¡65Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊÄ¹ºê¡Ë
