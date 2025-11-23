¥Û¡¼¥à¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤ÎÂçµÜ¤Ï¼«Æ°¾º³Ê¾ÃÌÇ¡£ÆÁÅç¤ÏºÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç£²°Ì¤Î¿å¸Í¤ò¤Þ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡ÚJ£²¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡»Ä¤ê£²Àá¡¢¾¡ÅÀ£¶º¹¤Ë¾å°Ì£¶¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Âçº®Àï¤Îº£µ¨J£²¥ê¡¼¥°¡£2025Ç¯11·î23Æü¤Ë¤Ï£³°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È£µ°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬NACK£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡À§¤¬Èó¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤Î¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐÀï¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÂçµÜ¤À¡£14Ê¬¡¢¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é¾®Åç´´ÉÒ¤¬Å¨¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÀäÌ¯¤Î¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤ÇÆÍ¤»É¤·¡¢ÂçµÜ¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÂçµÜ¤¬¤ä¤ä²¡¤·µ¤Ì£¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¡¢ÆÁÅç¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÉð´ï¤Ë¸×»ëâ¾¡¹¤È¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢28Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK²ÃÆ£Íµ±¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯30Ê¬¡¢ÆÁÅç¤Ï¹âÌÚÍ§Ìé¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÅÏÂçÀ¸¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÆÁÅç¤Ï34Ê¬¡¢ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÅ¾ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£»ù¶Ì½ÙÅÍ¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÅÏ¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤È·Ò¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤òL¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÂçµÜ¤Ï¾®Åç¡¢¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤òµ¯ÅÀ¤ËÈ¿·â¡£57Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬ºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤Î76Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¨¡¨¡¡£½ªÈ×¤ÎÌÔ¹¶¤â¼Â¤é¤º¡¢ÂçµÜ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡£¾¡ÅÀ¤Ï63¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤ÀÆÁÅç¤Ï¾¡ÅÀ¤ò64¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç£²°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
