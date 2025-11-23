¡Ö1¤Ä¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ...¡×Âçº®Àï¤ÎJ2¤¬ÏÃÂê¡¡J1¼«Æ°¾º³Ê¤Î¡È2ÏÈ¡É¤¬·è¤Þ¤é¤ººÇ½ªÀá¤Ø¡¡Ä¹ºê¤¬¿å¸ÍÇË¤ê¼ó°Ì¸òÂå
¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè37Àá¤¬³«ºÅ¡£J1¼«Æ°¾º³Ê¡Ö2ÏÈ¡×¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢ºÇ½ªÀá¤Ø¤â¤Ä¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J2¥ê¡¼¥°¤ÏÁ´38»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬J1¤Ø¼«Æ°¾º³Ê¡£3°Ì¡Á6°Ì¤Î4¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿1¥Á¡¼¥à¤¬J1¾º³Ê¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£
¾¡¤ÁÅÀ67¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö1¡×¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë2°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¤ÎÅ·²¦»³¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1-2¤ÇÇÔÀï¡£Ä¹ºê¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¢¿å¸Í¤¬2°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¡£3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï5°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê¤Î¡Ö2ÏÈ¡×¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤é¤º¡¢29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçµÜ¤ÏJ1¼«Æ°¾º³Ê¤Î2°Ì°ÊÆâ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ69¤ÎÄ¹ºê¡¢¾¡¤ÁÅÀ67¤Î¿å¸Í¡¢¾¡¤ÁÅÀ66¤ÎÀéÍÕ¡¢¾¡¤ÁÅÀ64¤ÎÆÁÅç¤Î¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¡È2ÏÈ¡É¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Ï6°Ì¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È7°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î¤Þ¤Þ¡£8°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢7°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¡£J1¾º³Ê¤Î¾ÃÌÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤ÀJ1¼«Æ°¾º³Ê¤Î¡Ö2ÏÈ¡×¤¬1¤Ä¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤Âçº®Àï¡£¡Ö¥Þ¥¸¤ÇJ2º®Àï¤¹¤®¤Æ¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÅö»ö¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡×¡ÖJ2º®Àï¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö1¤Ä¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦¾å°Ì¿Ø¤Î¾¡¤ÁÅÀ/ÆÀ¼ºÅÀ
1°Ì Ä¹ºê 69/19
2°Ì ¿å¸Í 67/19
3°Ì ÀéÍÕ 66/17
4°Ì ÆÁÅç 64/21
5°Ì ÂçµÜ 63/22
6°Ì ÀçÂæ 62/12
7°Ì ÈØÅÄ 61/7
8°Ì Ä»À´ 58/4