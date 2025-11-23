¡Úµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¼Ú¤êÊª¶¥Áö¤Î¤ªÂê¡ÖÁÐ»Ò¡×¤Ç2ÁÈÈ¯¸«¡¡É½¾´¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤«¤éÂç´¿À¼
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ú¤êÊª¶¥Áö¡×¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤Î¤ªÂê¤¬¡ÖÁÐ»Ò¡×¤Ë¡£µÒÀÊ¤Ë°ìÌÜ»¶¤Ë¸þ¤«¤¦¤È2ÁÈ°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÈ½Äê¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¡£Ç§¤á¤é¤ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£½ÐÂê¼Ô2¿Í¤¬Æ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤Ç¤ªÂê¤ò²óÅú¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë3¿Í1ÁÈ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ã¡¼¥Ë¥ã¡¼¡×¤È¥Í¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÂê¤òÅÁ¤¨¤ëÅòÀõ¡¢»°ÄÍ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤ÉÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜ¤Ï9¡¦10·î¤Î·î´ÖMVP¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ËË¹»Ò¤ò¤È¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£