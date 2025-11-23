¹Åç¡¢2026Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ØSHAKARIKI ¡Ù¤Ë·èÄê¡ª
¡¡¹Åç¤Ï23Æü¡¢2026Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ØSHAKARIKI ¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£¤Î¥«¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤ã¤«¤ê¤¤ËÀï¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¡×¡Ö¤·¤ã¡×¡Ö¼×ÆóÌµÆó¡×¤È¡Ö¤·¤ã¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÍèÇ¯¤Ï¤³¤Î¡ÖSHAKARIKI¡×¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥´¤Ë¥«¡¼¥×¤¬Í¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁª¼êÁ´°÷µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¤·¤ã¤«¤ê¤¡×¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡Ö¤·¤ã¤«¤ê¤¡×¤Ë±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¢§ Ä¾¶á5Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º
2022Ç¯¡§¡Ö¥¬¥Ä¥¬¥ÄGUTS¡ª¡×
2023Ç¯¡§¡Ö¤¬¤¬¤¬¤¬ ¤¬¤à¤·¤ã¤é¡×
2024Ç¯¡§¡Ö¤·¤ã¡ª¡×
2025Ç¯¡§¡Ö¼×ÆóÌµÆó¡×
2026Ç¯¡§¡ÖSHAKARIKI ¡×