¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¿ÍÁÈ¤Î£×£Â£ÃÉÔ»²²ÃàÏ¯Êóá¤òÂÔ¤Ä´Ú¹ñ¡Ö»²²Ã¤Ï°ºàÎÁ¤À¡££´Âç²ñÏ¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤À¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î£³Áª¼ê¤Î£×£Â£Ã»²²Ã¤Î²ÄÈÝ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢µ¤¤ò¤â¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬´Ú¹ñ¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤ò´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤·¡¢º£Âç²ñ¤âÆüËÜ¤ÈÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÃ«¤Ï¡Ö¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÀè·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢°æÃ¼ÂåÉ½´ÆÆÄ¤â¡ÖÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¤³¤Á¤é¤¬½Ð¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤ÎÊÖÅú¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÅú¤¨¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¾ì¹ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤º¤ì¤âàÂÔ¤Áá¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£×£Â£Ã¤Î³ô¼°¤òÈ¾Ê¬¤º¤Ä»ý¤Ä£Í£Ì£Â¤ÈÁª¼ê²ñ¤¬£³£°µåÃÄ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¸øÊ¿À¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¿³µÄ¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤Î´õË¾¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤É¤«¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢ÆüËÜ¤¬à´°Á´ÂÎá¤ÇÀïÎÏ¤òºî¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ºàÎÁ¤À¡£²áµî£³Âç²ñ¤¤¤º¤ì¤âÍ½Áª¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¹ë½£¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Á¥§¥³¤È£ÃÁÈ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬ºÇ¶¯ÀïÎÏ¤òÂ·¤¨¤ì¤ÐÍ½ÁªÇÔÂà¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤µ¤é¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¡¢ÉÔ»²²Ã¤ÎàÏ¯Êóá¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£