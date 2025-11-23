¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÈSUV¡É¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡ÖÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥¤¡×¡ÖÈÎÇä´õË¾¡ª¡×¤ÎÀ¼¥¢¥ê¡ª ¸åÎØ¶îÆ°¡ß¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÅëºÜ¡ª ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼ ¥ê¡¼¥À¡¼G¡Ü¡×¥¿¥¤»ÅÍÍ¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÈSUV¡É¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥¿¥¤Ë¡¿Í¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼ ¥ê¡¼¥À¡¼G¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò2025Ç¯10·î8Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¼çÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤È¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÈSUV¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï2004Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2015Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×46Ëü6000Âæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢PPV¡Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë»Ô¾ì¤Ç2012Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4795mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1835mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2745mm¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï193mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡×¡ÖGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î3¤Ä¤Î·ÏÅý¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼G¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿·¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥À¡¼G¤ÎÁõÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²Ù¼¼¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ëÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡Ê¶´¤ß¹þ¤ßËÉ»ßµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î»ë³¦¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎG¥×¥é¥¹ÀìÍÑ¤È¤·¤Æ18¥¤¥ó¥Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ150ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯400N£í¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢6Â®AT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏRWD¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´4¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï143Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó697Ëü±ß¡Ë¡£¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î¥ê¡¼¥À¡¼G¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢3Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó18Ëü8000±ß¡Ë¹â¤¤ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤¬¥¿¥¤¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ØÆþ°Õ¸þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ä¼ÂÍÑÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ÎÂåÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼¤òÆüËÜÆ³Æþ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Î7¿Í¾è¤êSUV¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Æ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¾è¤ë¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤À¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥Ê¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢4WD¤ÎÀßÄê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼G¥×¥é¥¹¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¡Ê2WD¡Ë¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£