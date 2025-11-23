「帰る」再びケンカ勃発、次に怒り出したのは親の方？｜マンション内ママ友トラブル【ママリ】
小野さんはいちかちゃんがA太君を押してしまったことを謝ると、相川さんは気にしてない様子で受け入れてくれました。そしていつものようにマンション内の公園で子ども達が遊んでいると、再びいちかちゃんとA太君がモメ始めてしまったのでした。
自分の提案を受け入れてもらえなかったA太君は怒り出し、いちかちゃんを噛みついて泣かせてしまいました。まだまだ2人のコミュニケーションには大人の手助けが必要そうですね。
神妙な面持ちで小野さんに話し始めた相川さん。A太君の行動よりもいちかちゃんに原因があるといいたいのでしょうか。
相川さんにとっては、いちかちゃんが遊びに来るようになってから、A太君が荒れるようになったと感じるかもしれませんね。しかし公園は不特定多数が利用するところ。いつでも楽しく子ども達を遊ばせられるわけではないので、今までうまくいっていた日常から変化があっても受け入れて、子どもと向き合うきっかけにできたらよかったですね。
怒ってかえってしまった相川さん、このあと関係は悪化してしまうのでしょうか？
心地よい関係を選ぶ勇気
3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。
ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。
最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。
ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。
