À¯ÅÄÌ´Çµ¡¢¤Þ¤¿¤â½é¥·¡¼¥ÉÆ¨¤¹¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ£Ñ£Ô¤Ë¹Ô¤¯¡×¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤ÏÇ¯´Ö¥é¥ó¥¯£¶£°°Ì¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë£Ç£Ã¡á£¶£µ£¹£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¯ÅÄÌ´Çµ¡Ê¤Ê¤Ê¤¤¤íÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï£·£²¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£±¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£²£¸°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¯¤ÏÁ°½µ¤Î£µ£¹°Ì¤«¤é£¶£°°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ½é¥·¡¼¥É¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÀ¯ÅÄ¤Ï¡¢£²£³Ç¯¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÆ±¥é¥ó¥¯£µ£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£³£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥´¥ë¥Õ£µ¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î£´°Ì¤Ê¤É¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë£³²óÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤¬£±£³²ó¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÅÄ¤Ïº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÃæÈ×Àï¤Þ¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¹ç¤ï¤º¡¢¥´¥ë¥Õ¼«ÂÎ¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÍèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ½ª£Ñ£Ô¡Ê£±£²·î£²¡Á£µÆü¡¢°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º£Ã£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£À¯ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ¤ó¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ£Ñ£Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡À¯ÅÄ¡¡Ì´Çµ¡Ê¤Þ¤µ¤À¡¦¤æ¤á¤Î¡Ë£²£°£°£°Ç¯£··î£²£¸Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡££³ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£ËÌ³¤³Ø±à»¥ËÚ¹â»þÂå¤Î£±£·Ç¯¤ËÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡££±£¸Ç¯ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢£²°Ì¡££²£±Ç¯¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ñ³Ê¤òÊÖ¾å¤·¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë»²Àï¡££²£³Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡££²£´Ç¯£¸·î¤Î£Î£Å£Ã·Ú°æÂô£·£²¤Î£²°Ì¤¬ºÇ¹â¡££±£µ£´¥»¥ó¥Á¡¢£µ£´¥¥í¡£