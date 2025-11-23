Âçº®Àï¤Î£Ê£²¡¡ÂçµÜ¤ÏÆÁÅç¤ËÄËº¨¹õÀ±¤Ç¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¾ÃÌÇ¡ÄÄ¹ºê¡¢¿å¸Í¡¢ÀéÍÕ¡¢ÆÁÅç¤¬£Ê£±¼«Æ°¾º³Ê¤ò·ü¤±¤ÆºÇ½ªÀá¤Ø
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£·Àá¡¡ÂçµÜ£±¡½£²ÆÁÅç¡Ê£²£³Æü¡¦£Î£Á£Ã£Ë£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
¡¡£³°Ì¤ÎÂçµÜ¤Ï¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç£µ°Ì¤ÎÆÁÅç¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë£¹·î£²£·Æü¤ÎÈØÅÄÀï¡Ê£´¡»£³¡Ë°Ê¹ß¡¢£¶»î¹ç¤Ç£µ¾¡£±Ê¬¤±¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬£¶Æü¤Î»þÅÀ¤Ç´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂç°ìÈÖ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÂçµÜ¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾£±£´Ê¬¡££Í£Æ¾®Åç¤Îº¸Â¤Ç¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥Ñ¥¹¤ò¡¢£Æ£×¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¹ª¤ß¤Ë±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ø·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¹¶¤á¤ë¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤º¡£Á°È¾£²£¸Ê¬¤ËÆÁÅç¤Î£Æ£×¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â£Ç£Ë²ÃÆ£¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Æ±£³£°Ê¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¡¢ÆÁÅç¤Î£Í£ÆÅÏ¤Ëº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±£³£´Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ£´Ê¬´Ö¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÜ¤ÏÆ±£³£¹Ê¬¤Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÆÁÅç£Ç£ËÅÄÃæ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤Ï£±¡½£²¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£±»þ´ÖÁá¤¯³«»Ï¤·¤¿»î¹ç¤Ç£²°ÌÄ¹ºê¤¬¼ó°Ì¿å¸Í¤ò£²¡½£±¤Ç²¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¼«Æ°¾º³Ê¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂçµÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤òÃæ¿´¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾£±£¶Ê¬¤Ë£Æ£×¿ùËÜ¡¢£Í£ÆÀô¡¢£Í£ÆÃ«ÆâÅÄ¤òÅêÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë¤ÏÃ«ÆâÅÄ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò£Æ£×¿ùËÜ¤¬Æ¬¤ÇÁÀ¤¦¤âÏÈ¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤º¡£
¡¡Æ±£³£±Ê¬¤Ë¤Ï¿ùËÜ¤ÎÍî¤È¤·¤òÃ«ÆâÅÄ¤¬±¦Â¤ÇÁÀ¤¦¤âº¸¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±£³£¶Ê¬¤Ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç£Í£Æ¾®Åç¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â£Ä£Æ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¹¶¤áÂ³¤±¤ë¤¬¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯¡¢ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡£¾¡Íø¤·¤¿ÆÁÅç¤Ï£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢£²°Ì¿å¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ£³º¹¤È¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤Ë¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú£Ê£²¾å°Ì½ç°ÌÉ½¡Û
¡¡¡Ò£±¡ÓÄ¹ºê¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¶£¹
¡¡¡Ò£²¡Ó¿å¸Í¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¶£·
¡¡¡Ò£³¡ÓÀéÍÕ¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¶£¶
¡¡¡Ò£´¡ÓÆÁÅç¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¶£´
¡¡¡Ò£µ¡ÓÂçµÜ¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¶£³
¡¡¡Ò£¶¡ÓÀçÂæ¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¶£²
¡¡¡Ò£·¡ÓÈØÅÄ¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¶£±