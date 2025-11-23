ÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¥à¥¿¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡È»þÂå¤ÎÃæ¿´¡É¤È¤Ê¤ëµÛ°úÎÏ
¡¡11·î9Æü¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬ËÜ³Ê½Ð±é¡£À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨11¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢Á°½µ¤«¤é2¡ó¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥¥à¥¿¥¯¡É¤È¤·¤Æ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤«¤éÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÀèÇÚ¡¦¥¥à¥¿¥¯¤Ë»ëÄ°Î¨¤Ç¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²ó¤«¤éÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î½Ð±é¡£½éÅÐ¾ì¤·¤¿Âè4ÏÃ¤â´é¸«¤»ÄøÅÙ¤Î¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê½Ð±é»þ´Ö¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤ò¤ä¤¤â¤¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó°Ê¹ß¡¢Æ±ºî¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë»ëÄ°Î¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃæ¾ò¹Ì°ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç°·¤ï¤ì¤ë²ó¤ÇÂçÉý¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¤Ç¡¢Å·²¼¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÂç¿Íµ¤¤Ö¤ê¤«¤é¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥¥à¥¿¥¯¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬º£¤ÎÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸20Âå¤À¤Ã¤¿º¢¤È¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡1°Ì¤È2°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¡Øsilent¡Ù¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù
¡¡¤¿¤À¡¢»þÂå¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¥à¥¿¥¯¡É¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤ê¥É¥é¥Þ¿Íµ¤¤Î»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿TVer¤Ç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤ËÌó250Ëü¤Ç¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2°Ì¤ËÌó200Ëü¤Ç¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ÎÁê¼êÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿2ºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØVIVANT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÊÂ¤ß¤¤¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î1°Ì¡¦2°ÌÆÈÀê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î°Î¶È¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¤¬»ý¤ÄÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈµÛ°úÎÏ¡É
¡Øsilent¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¼êÏÃ¤ÇÄËÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢½é²ó¤«¤éÈà¤¬Âþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¤â¡¢Îø¿Í¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÅÅÏÃ¤ÇÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë5Ê¬¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤ò¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó1¿Í¤Ç±é¤¸ÀÚ¤êÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊì¿ÆÁÛ¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ì°ì¤¬¡¢¼ÂÉã¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬Ã£¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤´Ö¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¿»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢É¿ÊÑ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤âË¤ß¤ÇÎä¹ó¤ËÆÍ¤Êü¤Ä¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤Î¹ÌÂ¤¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¿¼¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ëµÛ°úÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¤ÏÃæ¹âÇ¯¤Î»Ù»ý¤¬¸ü¤¯¡¢»ëÄ°Î¨¥¯¡¼¥ëÆâ¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬½ÅÍ×¤ÊTVer¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÎËÜ³ÊÅÐ¾ì¤«¤é¤ÎÁý²Ã¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ90ËüÂæ¤òÆÍÇË¡£ÂçÂæ¤Î100ËüÂæ¤â¤¹¤°¤ËÃ£À®¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÎÉ¼Á¤µ¡¢Â¾¤Î¹ë²Ú¶¦±é¿Ø¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ë¡¢¡ÖÌÜ¹õÏ¡½Ð±éºî¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÈÄ¹185Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï³¤³°¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÉð´ï
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¸«¤ë¤È¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
