¡¡À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤È¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯¡£½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅê¼ê¡¦¹â¶¶¤ÈÂÇ¼Ô¡¦º£°æ¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¡£º£°æ¤¬9µåÌÜ¤Î120¥¥í¤Îµå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¤ÏÅê¼ê¡¦º£°æ¤ÈÂÇ¼Ô¡¦¹â¶¶¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£º£°æ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¤Ë151¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï133¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢ºÇ¸å¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
