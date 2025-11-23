¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛµÈÅÄÎë¤Ï¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ê¤é¤ºÎÞ¡Öº£Ç¯¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡×Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤Ï¥²¥Ã¥È
¡¡¡þÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯51°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Æ±¥é¥ó¥¯50°Ì°ÊÆâ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥É¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÃ±ÆÈ23°Ì°Ê¾å¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¡¢µÕÅ¾¥·¡¼¥É¤ÎºÇÄã¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î34°Ì¤È¿¤Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î1Ç¯¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æ¾ì¤¬¥À¥á¤ÊÁª¼ê¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯51°Ì¡Á55°Ì¤Ë¤ÏÍèµ¨¤ÎÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£