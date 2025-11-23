µþÅÔ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜºÇ¸å¤Î¾ë¡×3D¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¡VRÆ°²è¸ø³«¡¢¾ë³Ô¥Õ¥¡¥óÁý²Ã¤Ø´üÂÔ
¡¡¡ÖÆüËÜºÇ¸å¤Î¾ë¡×¤È¤µ¤ì¤ë±àÉô¾ë¡ÊµþÅÔÉÜÆîÃ°»Ô±àÉôÄ®¡Ë¤ÎVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡ËÆ°²è¤ò»Ô¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡£¾ëÀ×¤òË¬¤ì¤ÆÉ÷·Ê¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤»¤Ð¡¢Ï¦¡Ê¤ä¤°¤é¡Ë¤Ê¤É¤ò3¼¡¸µ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£°ÒÍÆ¤ò²èÌÌ¾å¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¡¢´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤ë¾ë³Ô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±àÉô¹â¤Î¹»ÌçÉÕ¶á¤ÇVR¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤é
¡¡±àÉô¹â¤Î¹»Ìç¤È¤·¤Æ¸½Â¸¤¹¤ëÏ¦Ìç¼þÊÕ¤Î±ÇÁü¤ò9·î¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢±ý»þ¤Ë¤½¤ÎÃÏÅÀ¤«¤é¸«¤¨¤¿·Ê¿§¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤¿Êý³Ñ¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢Ï¦Ìç¤ÎÏÆ¤ËÂÀ¸ÝÏ¦¤äÉðÆ»¾ì¤¬ÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤ò¤°¤ë¤ê¤È¸«ÅÏ¤»¤ë¡£
¡¡»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¼çºÅ¤ÇVR¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬Æ±·î6Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÆâ³°¤Î4¿Í¤¬±ÇÁü¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¸½ºß¤ÎÉ÷·Ê¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï¾®Çþ»³¤Ë¤¢¤Ã¤¿3ÁØ¤ÎÅ·¼é¡¢¸½»ÔÌò½êÃæ±ûÄ£¼Ë¤½¤Ð¤ÎÉý20¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤Âç¼êÌç¤Ê¤É4¥«½ê¤ÎVR¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£³¨¿Þ¤äÈ¯·¡Ä´ººÀ®²Ì¡¢¾ë³Ô¤Ë¾Ü¤·¤¤»°±ºÀµ¹¬¹ÅçÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î´Æ½¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿1869¡ÊÌÀ¼£2¡ËÇ¯¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó1700Ëü±ß¡£»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¤Ï¡Ö¾ë¹¥¤¤ÎÍèË¬¤¬Áý¤¨ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯½©¤Î¡ÖÁ´¹ñÅÔ»ÔÎÐ²½¥Õ¥§¥¢inµþÅÔÃ°ÇÈ¡×¤Ç¡¢¾ëÀ×¤Î°ìÉô¤ËÅö¤¿¤ë±àÉô¸ø±à¤¬²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡ÖÂçÀª¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËVR¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
