¡ÖÄ¹ºê¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡J2¼ó°ÌÉâ¾å¤ÎÄ¹ºê¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½»³¸ý·Ö¼ç¾¤¬Í¥¾¡¡õJ1¾º³ÊÀÀ¤¦¡¡¿·¥¹¥¿ºÇÂ¿2Ëü4¿Í¤¬½¸·ë
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÄ¹ºê2¡½1¿å¸Í¡Ê23Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbySoftBank¡Ë
¡¡Á°Àá2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬Æ±1°Ì¤Î¿å¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò69¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£Á°Àá4°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò66¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿å¸Í¡¢Ä¹ºê¤È¤â¾º³Ê¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£J1¾º³Ê¥Á¡¼¥à¤¬1¥Á¡¼¥à¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¡¢ºÇ½ªÀá¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ºò½©¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î2Ëü4¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£1¡½1¤Î¸åÈ¾20Ê¬¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ç¾¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF»³¸ý·Ö¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¡¢ÆÁÅç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢J2Í¥¾¡¤·¤ÆJ1¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç1Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ò¤·¤Æº£¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£