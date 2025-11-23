¡Ö¤ï¤¢!!¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿2¿Í¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¤¹¤Æ¤¡×É´ÅÄ²ÆºÚ»Òà¤ªÇ¦¤Ó¥³¡¼¥Çá¤Ç¡Ä¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯?¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ìÈÌ¿Í¤ÎµÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤!!¡×Ä«ÆüÆà±û¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆà±û¤È¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÖ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÇò¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃå¤±¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿à¤ªÇ¦¤Ó¥³¡¼¥Çá¤Î2¿Í¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·±üÍÍ♡¡×¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¡¼¡¼!!¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿Æó¿Í!!¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯?¤Ê¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ«ÆüÆà¤µ¤ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¡£ÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¨¡¼¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤«¤Ê¤ª¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë♡¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ìÈÌ¿Í¤ÎµÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤!!¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¤âÂ·¤¨¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤Õ¤¿¤ê♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡É´ÅÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤ËDOMOTO(¸µ¡¦KinKi Kids)¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤È·ëº§¡£Ä«Æü¤â¡¢2022Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£