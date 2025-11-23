¥Ï¥ê¥±¡¼¥óÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤¬Ãå¼Â¤Ë½¤Éü¤µ¤ì¤ë(¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í)

¼Ì¿¿³ÈÂç

MLB¡¦¥ì¥¤¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£ËÜµòÃÏ¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î³°Áõ¤¬Éüµì¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ì¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ò½±¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç²°º¬¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬ÇËÂ»¡£º£µ¨¤Ï¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÉüµì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òµ­¤·¤¿Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤ËµÙ¤ß¤Ê¤¯ºî¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºòÆü¤Ï»ä¤¿¤Á¥»¥ó¥È¥Ô¡¼¥È»Ô¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ì¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£