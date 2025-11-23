¡ÚMLB¡Û¥ì¥¤¥ºËÜµòÃÏ¤Î³°Áõ¤¬Éüµì¡ÖÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×2024Ç¯10·î¤Ë¥Ï¥ê¥±¡¼¥óÈï³²¤Ç²°º¬¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¤ë
MLB¡¦¥ì¥¤¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£ËÜµòÃÏ¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î³°Áõ¤¬Éüµì¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ò½±¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç²°º¬¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬ÇËÂ»¡£º£µ¨¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÉüµì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤ËµÙ¤ß¤Ê¤¯ºî¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºòÆü¤Ï»ä¤¿¤Á¥»¥ó¥È¥Ô¡¼¥È»Ô¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ì¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£