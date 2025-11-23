¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¡È¥×¥í½éÅÐÈÄ¡É¤Ç½éÇòÀ±¡ª3²ó´°Éõ¡¢¾®Ìî¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡ÖMARINES¡¡FAN¡¡FEST¡¡2025¡×¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÖTEAM¡¡WHITE¡×¤È¡ÖTEAM¡¡BLACK¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¡ÖÇò¹õÂÐ·è¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Çò¹õÌîµåÂÐ·è¡Ê3²óÀ©¡Ë¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ¾Àî¤¬ÇòÁÈ¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡¢Ëè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦Åêµå¤âºÇÂ®131¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢3²ó¤ò´°Åê¡£3²óÎ¢2»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤ÇËÜÍè¤È¤ÏµÕ¤Îº¸ÂÇÀÊ¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¾®Ìî¤¬±¦±Û¤¨2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¡È¥×¥í½éÅÐÈÄ¡É¤ÎÀ¾Àî¤¬½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸°ÊÍè¤È¤¤¤¦À¾Àî¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯Æþ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ñ¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤ê¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÇò¹õÂÐ·è¡×¤ÏÀ¾Àî¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ1400¡½500¤ÎÂçº¹¤Ç¥Á¡¼¥àWHITE¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¡£½é¤á¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¿·¿Í¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£