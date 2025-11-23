ËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡© º§Ìó¼Ô¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢¿·¤·¤¤·è°Õ¤¬¡Ä¡Ú¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤ë Vol.69¡Û
Êì¤Ë·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¶ìÇº¤¹¤ëô¥¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Äï¤ÏFX¤Î¼ºÇÔ¤«¤é¼Â²È¤Î¶âÉÊ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Äï¤òË¬¤Í¤¿ÑÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿º§Ìó¼Ô¤Ï¡¢¡Ö100Ëü±ß¤òÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ØÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹ç°Õ½ñ¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£ô¥¤ÏÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤²ÈÂ²¤òµö¤»¤º¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£Èà¤Ïô¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò°¦¤·¤Ä¤Ä¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡Ö±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÊÌ¤ì¤ë¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Äï¤Ë¹ç°Õ½ñ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢ô¥¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í°Ê³°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎä¤¿¤¤¿Í´Ö¤À¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡Ä¡£
¢£Èà¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿ô¥¤Î¶»¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä
Èà¤Ï¡¢ô¥¤Îµö²Ä¤âÆÀ¤º¤ËÄï¤Ø¹ç°Õ½ñ¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢³Î¤«¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ô¥¤«¤éÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿ô¥¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Î¶»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Îä¤¿¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¯¤µ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¿Í¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡½¡½ô¥¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Èà¤Î¶¯¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿¿¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(Ê¡¡¹¤Á¤¨)