¡ÖÇ¥¿±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¤í¡ª¡×¥Ï¥¤¥¹¥ÚÉ×¤¬¸«¤»¤¿Îä¹ó¤¹¤®¤ëËÜÀ¡ÄÆÉ¼Ô¤â·ãÅÜ¡ÖÃË¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¶¤Ï´°àú¤Ê¤ó¤À¡×ºÊ¤Ë¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶°ø¡É¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÉ×
²È»ö¤â°é»ù¤â¶¨ÎÏÅª¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¡£Ã¯¤â¤¬Á¢¤à¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤ÊÉ×¡£¤â¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´°àú¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡ÈÎä¹ó¤Ê¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡É¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡£ Ç¥³è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢É×¤Î¡È¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëËÜÀ¤È¤Ï¡©
²È»ö¤â´°àú¤Ê¡È¥Ï¥¤¥¹¥ÚÉ×¡É¤·¤«¤·¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤Ï¡¢¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤ÊÉ×¤È·ëº§¤·¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï²È»ö¤Ë¤â¶¨ÎÏÅª¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉ×¡É¡£É×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï»°¿ÍÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤ÎÇ¥³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¥¿±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡¢¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¤í¡ª¡×¥Ï¥¤¥¹¥ÚÉ×¤¬¸«¤»¤¿ËÜÀ
¡Ö²¶¤Ï¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×-¡£¤¢¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢Ç¥³è¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´è¤Ê¤Ë¸¡ºº¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¡©¡×¡Ö²¶¤Ï´°àú¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È·ã¹·¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÇ¥¿±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òºÊ¤Ë¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ï¡Ä¡©
¼«Ê¬¤Ï´°àú¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤º¡¢ºÊ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶°ø¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÉ×¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤ÇÍÄÃÕ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÈÊò¤ì¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼«Ê¬¤ò¾Ê¤ß¤Ê¤¤É×¤ËÈóÆñ¹ì¡¹¡ª
¡¦¸µÉ×¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤À¤È¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Ìµ»ö¤Ë¼ø¤«¤Ã¤Æ¤â¡ÄºÊ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²¿»ö¤â¼«Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ½ê¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÌµÂÌ¤ËÎ¥º§Îò¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡¢ºÊ¤òÀÕ¤á¤ëÉ×¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¡¢¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡£¡Ö·ë¶É¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âºÊ¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢¤³¤ÎÉ×¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌµÂÌ¤ËÎ¥º§Îò¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡È´°àú¤Ê¼«Ê¬¡É¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡£°ìÈÖ¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤À¤±¤½¤Î¡ÈÏÄ¤ó¤ÀËÜÀ¡É¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤é¡ÄºÊ¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¡²è¡ÖÍºÂç¤Î¾ì¹ç¡×
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)