¡Úµð¿Í¡ÛÊ¿ÆâÎ¶ÂÀ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÌåÀä¥È¥ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ê¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ë»²²Ã¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢µå¾ìÆâ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¶¯¤¤ÆùÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¡¼¥Ô¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¥Ä¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤âÏ¢Æü¡¢¼«¼çÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö³§¤¬¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡ËËÍ¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ËÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¸å¤Ï¡Ö£±Æü¤À¤±¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤éÃ¯¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¤â¤Á¤í¤ó´é¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡£¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£ÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Î´¿À¼¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤È¤«¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£