¿Í¤ÎÆ°¤¤Ç¼«Æ°À©¸æ¡£¡Ö¤³¤ÎÉô²°´¨¤¤¡×¤Ï4,650±ß¤ÇÂÐºö¤Ç¤¤ë
¤º¤Ã¤È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢´¨¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡Ä¡£
¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡© ¤Û¤é¡¢Ã¦°á½ê¤È¤«¥È¥¤¥ì¤È¤«¡£ÉáÃÊ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤±¤É¡¢¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÉô²°¤ò¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¥¨¥³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£
ËÍ¤Î¼Â²È¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ò¤È¤ÄÂ£¤êÊª¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¡£¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ë¥»¡¼¥ë¤Ç4,650±ß¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥¹¥Ñ¹â¤¤¤ä¤Ä¡£
¿Í¤¬Íè¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¥ª¥ó¡¢¤¹¤°¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤â¡û
ÀµÌÌ¤Ë¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç¥ª¥ó¤Ë¡£
¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Â®¤¯¤Æ¤¹¤°¤Ë²¹¤«¤¤É÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3Ê¬´ÖÆ°¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Æ°¤Ç±¿Å¾Ää»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ê¤¯¡¢¥à¥À¤Ê±¿Å¾¤âËÉ¤²¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÈË¼¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¡£
Å¾ÅÝ¤Ç¼«Æ°¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´µ¡Ç½¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤¦¤¤¤¦µ¡Ç½¤âÂç»ö¤À¤è¤Í¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ÐÎÏ¤Ï¼å¤Ç600W¤È¶¯¤Ç1200W¡£
¹¤¤Éô²°Á´ÂÎ¤ò²¹¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÅÅµ¤¸úÎ¨¤Ï°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ÎÃÈË¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤äÃ¦°á½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¥¤¥º¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÌó2.1kg¤È·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡£´¨¤µ¤È¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢ÀáÌó¤·¤Ä¤ÄÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª
Source: Amazon