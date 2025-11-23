¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÀÝÆîÂç¤¬B¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ø¡¡Æ±Âç¡¢¶áÂç¡¢Î©Ì¿Âç¡¢´ØÂç¤¬»ÄÎ±Áè¤¤
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþ¡Ë
¡¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÂç¤Ï22¡½20¤ÇÆ±Âç¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Î©Ì¿Âç¤Ï49¡½31¤ÇÀÝÆîÂç¤Ë¾¡Íø¡£ÀÝÆîÂç¤Ï³«Ëë6Ï¢ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡Âè6Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ÏÅ·ÍýÂç¤Èµþ»ºÂç¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£´ØÀ¾¤«¤éÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢Î¾¹»¤È3°Ì´Ø³ØÂç¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÝÆîÂç¤¬8°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢B¥ê¡¼¥°1°Ì¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£B¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë7°Ì¤Ï¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ½ª¤ÎÂè7Àá¤Ï11·î30Æü¤Ë²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥É¤Ï´ØÂç¡½ÀÝÆîÂçÀï¡¢Î©Ì¿Âç¡½Æ±ÂçÀï¡¢¶áÂç¡½´Ø³ØÂçÀï¡¢µþ»ºÂç¡½Å·ÍýÂçÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè6Àá¤ò½ª¤¨¤¿½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ë
¡¡¡Ê1¡ËÅ·ÍýÂç30
¡¡¡Ê2¡Ëµþ»ºÂç29
¡¡¡Ê3¡Ë´Ø³ØÂç20
¡¡¡Ê4¡ËÆ±Âç10
¡¡¡Ê5¡Ë¶áÂç10
¡¡¡Ê6¡ËÎ©Ì¿Âç9
¡¡¡Ê7¡Ë´ØÂç8
¡¡¡Ê8¡ËÀÝÆîÂç1