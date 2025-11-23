¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¡¢Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç1000¥¥í¤ÎÎ¹Ã£À®¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢1000¥¥í¤ÎÎ¹¡Ä¥´¡¼¥ë´ÖºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ö#¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤¯¤é¤Ù ÆüËÜ²£ÃÇ1000km¤ÎÎ¹¡×¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤¬Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤òÇÛ¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¡ÖJUST FOR FUN¡Ê¿ÍÀ¸¤¿¤Î¤·¤â¤¦¡Ë¡×¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£
¡¡Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÌó1000¥¥í¤ÎÎ¹¤Î½ªÃå¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤¬¿ÍÎÏ¼Ö¤ò°ú¤¤¤Æ»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á³Ý¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£Âç´¿À¼¤Î¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ç¡¼¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢±èÆ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤´¤¯¤ê¤È¿å¤ò°û¤ó¤À¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂ¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¾Ð´é¤ÇÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¡Ö²þ¤á¤Æ¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡×¤È°§»¢¡£Ìó1000¥¥í¤Î¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç¤ÎÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌó1Ëü¸Ä¤Î¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿ÍÎÏ¼Ö¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó100¥¥í¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÂçÎÌ¤Î¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡ÖÉáÃÊ¤è¤ê¡¢°¦¤Î½Å¤µ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖµìÅì³¤Æ»¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤ËÆ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÆ»Áª¤Ó¤âÂçÀÚ¡£³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢±ª²ó¤·¤¿¤ê¡Ä¡ÄÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î½õ¤±¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÇû¤ê¡É¤òÀß¤±¤ÆÎ¹¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤È¤ÎÊª¡¹¸ò´¹¤À¤±¤ÇÎ¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤Î¤ß¡£º¹¤·Æþ¤ì¤â¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼è¤é¤º¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Î¹¤Ç¡¢43Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤¬¡¢¥±¥Ë¥¢¤«¤éÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Þ¤Ç¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ò°ì¼þ¤·¤¿Î¹¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÆî¤Ï²Æì¤«¤éËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¤È¤·¤Æ¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤ÎÂ¼²¬ ¿µÂÀÏº»á¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¤È¤·¤Æ¡Ö¼õ¸³À¸¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¸¤á¤ëÎ¹¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤¬¡£¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢ËÉÉÜÅ·ËþµÜ¤Ø¤ÎÎ¹¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÎ¹¤Ç¤â³¨ÇÏ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Íè¤¿Æ»¤òÌá¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥¬¥ó¥×ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡ÈRUN¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁö¤êÂ³¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¿°ëÉôÀµÏÂ¡¢»£±Æ¡¿¾®Àô¸°ìÏº