¡Ú¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡Û£±ÈÖ¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬Æ±°ìÇ¯½Õ½©¥Þ¥¤¥ë£Ç£±À©ÇÆ¡¡½©¤Î£Ç£±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´ØÀ¾ÇÏ¤¬½é£Ö¡¡ÀîÅÄ¡ÖÃËÇÏ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î£Ç£±¤òÁ´¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£³Æü¡¢µþÅÔ¡Ë
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌî¡Ë¤¬¹¥°Ì£³ÈÖ¼ê¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢£±Ê¬£³£±ÉÃ£³¡ÊÎÉ¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÆ±°ìÇ¯½Õ½©¥Þ¥¤¥ë£Ç£±À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¡¢£³Ãå¤Ï£±£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£½©¤Î£Ç£±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï´ØÅìÇÏ¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤«¤é£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯´ØÀ¾ÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡£±¡¦£¸ÇÜ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤¹¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏÇÔ¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁ°¾¥Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊÖ¤·ÇÏ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢¤¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¾Æü¤Ç±Æ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£²ºÐ¤Î£Ç£±¤ò¾¡¤Á¡¢£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¤ò¾¡¤Á¡¢ÃËÇÏ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î£Ç£±¤òÁ´¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£