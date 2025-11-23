ËÜÅÄÍã¤¬Ì¥¤»¤¿¡È¥ß¥Ë¾æÈþµÓ¡ÉÈäÏª¡ÄTWICE¥Ä¥¦¥£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÁÇ´é¤Î°ì½Ö¡É¤È¤Ï
¡¡ËÜÅÄÍã¤¬11·î22Æü¡¢TWICE¡¦¥Ä¥¦¥£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¡£¥ß¥Ë¾æÈþµÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¡É¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¾æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£°ìÊý¤Ç¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¥³¡¼¥È¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¡£Æ±¤¸¡Ø¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡Ù¤Î¥¥ã¥á¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ë¤È¥í¥ó¥°¤ÎÂÐÈæ¤¬¡È»¨»ï¤ÎÉ½»æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE CAMEL, timeless¡×¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î1Ëç¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Ö¸«¹û¤ì¤ëÄøÁÇÅ¨¡×¡ÖÈô¤ÓÈ´¤±¤ÆºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â2019Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ØÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÂæÏÑ½Ð¿È¤Ç¡ÈÂæÏÑ¤ÎÊõ¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤â¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÏËä¤â¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ËÜÅÄ¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö21Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡ØELLE Japan¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¬¥ó¸«¤·¤Ê¤¬¤éÂç¾È¤ì¡£´¶·ã¤Î¤¢¤Þ¤êÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤â´î¤Ó¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ËÜÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÖËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÏTWICE¤ÎÇ®¿´¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡£
¡ÖºòÇ¯7·î¡¢Èà½÷¤ÏÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎTWICE¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¡È¸½¾ìÁÈ¡É¡£ÆÍÁ³¤Î¹ë±«¤ÇÁ´¿È¤¬¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ø¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç´¶Æ°¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ô¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç ¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ö¤Ã¤È¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢¿ä¤·¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¥ÁÎøÆ°²è¤ËËÜÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¾å¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅÄ¤¬ÈþµÓ¤ÇÌ¥¤»¤¿1Ëç¤Ï¡¢¿ä¤·¤ÈÊÂ¤ó¤À¶»Ç®¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£