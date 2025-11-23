°ì¿§¼Ó±Ñ¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¥À¥ÀÏ³¤ì¡¡Àä·Ê¥Ð¥Ã¥¯¤Ë...¡Ö±Ê±ó¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡×
ÇÐÍ¥¤Î°ì¿§¼Ó±Ñ¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬2025Ç¯11·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡×
°ì¿§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´ä¤Î¾å¤«¤é¸«¤ëÄ¯¤á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢´ä¾ì¤Ç¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤Þ¤ÞºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤íEagle's view¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö#¼«»£¤êÅê¹Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£´ä¾ì¤Ç¤Î¾Ð´é¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¿§¤µ¤ó¤Ï1991Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1990Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£