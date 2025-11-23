30ºÐ¡¦²Î¼ê¡¡Âè£±»Ò½Ð»ºÈ¯É½¡¡¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡Ä»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¡×
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¡¢º£¤Ï²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡£¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÔÀä¤À¤Ã¤¿½Ð»ºÂÎ¸³¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¤Þ¤º¤Ï¡¢»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÆÅÄ¤Ï2012Ç¯¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEspecia¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯2·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯9·î¤«¤é¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¡£2023Ç¯12·î31Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£