¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁáÂç¤¬ÂÐ¹³Àï2Ï¢ÇÆ²¦¼ê¡ª·ÄÂç¤Ë49¡½21¤Ç²÷¾¡¡¡12¡¦7ÁáÌÀÀï¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÁáÂç49¡½21·ÄÂç¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ºòµ¨²¦¼Ô¤ÎÁáÂç¤¬·ÄÂç¤ò49¡½21¡ÊÁ°È¾35¡½7¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ1ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢ÂÐ¹³Àï2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£3¥È¥é¥¤º¹°Ê¾å¤Î¾¡Íø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¾¡¤ÁÅÀ32¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡£Áí¾¡¤ÁÅÀ30¤Ç»ÃÄê2°Ì¤ÎÌÀÂç¤ÈºÇ½ªÀï¡Ê12·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁáÌÀÀï¤Î¾¡¤Ã¤¿Êý¡Ê°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤ÏÁáÂç¡Ë¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢1ÇÔ¤Ç»ÃÄê3°Ì¤ÎÃÞÇÈÂç¤È2ÇÔ¤Ç»ÃÄê4°Ì¤ÎÄëµþÂç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Æ±12Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤éÅ¸³«¤·¤ÆSOÉþÉôÎ¼ÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿No¡¦8°ÀÈÓ¸¶¸¬¡Ê4Ç¯¡Ë¤«¤éCTBÊ¡Åç½¨Ë¡¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ°ÀÈÓ¸¶¤ËÌá¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±16Ê¬¤Ë¤Ï·ÄÂç¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±20Ê¬¤Ë¤ÏLO·ªÅÄÊ¸²ð¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎ¾ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤Ç¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢Æ±38Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤éHOÀ¶¿å·ò¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡35¡½7¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é·ÄÂç¤ÎWTBÀÐ³À¿µÇ·²ð¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¥È¥é¥¤¤µ¤ì¡¢Æ±27Ê¬¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤éFBÅÄÂ¼Í¥ÂÀÏº¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë60¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÆÈÁö¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¡£ÁáÂç¤Ï35¡½21¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±31Ê¬¤ËSHÀîÃ¼Î´ÇÏ¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¸åÈ¾ºÇ½é¤Î¥È¥é¥¤¡£¤µ¤é¤ËÆ±37Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤ÇHOÀ¶¿å·ò¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢ÁáÂç¤¬49¡½21¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£