Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡¥Ñ¥Ñ¥Ã»Ò¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ÎÈ¿¹³´ü¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ¡Ö¡È¤½¤Ð¤Ë¤â´ó¤ë¤Ê¡É¤¿¤Þ¤Ë¡È¥´¥ê¥é¡É¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£Ì¼¤È¤Î´Ø·¸À¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¹õÅÄ¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿»Ö¤é¤¯¡£¡Ö¾å¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤¹¤Í¡¢½÷¤Î»Ò¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡ÖÈ¿¹³´ü¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÍè¤Æ¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤È¿¹³¤·¤Æ¤ë¡£Éã¿ÆÂç¤Ã·ù¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¡¦Î©ÀîÃÌ»Ö¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤ËÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡ÖÃÌ»Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Ã¤Æ¼ê¤Ì¤°¤¤¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢ÃÌ»Ö¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ËÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾Á°¤òÄ¹½÷¤ËÉÕ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï¡È¥Ñ¥Ñ¤È·ëº§¤¹¤ë¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¡¢¥Ñ¥Ñ¡£´°àú¤Ê¥Ñ¥Ñ¥Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÌ»Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¥Ï¥ï¥¤¤ËÌ¼¤È2¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¹½÷¤¬¾®³Ø6Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é»×½Õ´ü¡¢È¿¹³´ü¤ËÆÍÆþ¡£¡Öº£¤Ç¤Ï¡È¤½¤Ð¤Ë¤â´ó¤ë¤Ê¡É¤¿¤Þ¤Ë¡È¥´¥ê¥é¡É¡Ä¡×¤È¸ÀÆ°¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤òÃ²¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¾®¤µ¤¤¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£5¡¢6Ç¯À¸¤ÇÊú¤¤Ä¤¯¤È¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¡×¤ÈÌ¼¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ÈÄË´¶¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤Ð¤ËÍè¤Ê¤¤¡¢´é¤â¸«¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£¤³¤Î´Ö¤Ê¤ó¤«¡È¿´Äì·ù¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡×¤ÈÈá°¥¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ì¼¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¹õÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢º£¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Öº£¤ÏÄü¤á¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÉ¬¤ºÌ¼¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤«¤é¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¡£7¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¶¶²¼Å°»á¤«¤é¤â¡Ö¼¡½÷¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤À¤±»Ò°é¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À»ä¤ÏÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»Ò¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«µÔÈ¯¸À¤Ç¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£