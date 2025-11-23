Í°Â°É²Ì¡¡25ºÐÇ¯¾åÆâ²Ê°å¤È¤Î·ëº§6¼þÇ¯Êó¹ð¡ÖÉ×¤«Ã¶Æá¤«ÒôÓÍ¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡²È»öÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò
¡¡¸µ¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î²Î¼ê¡¦Í°Â°É²Ì¡Ê30¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£6ÅÙÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Í°Â¤Ï2018Ç¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò¶´¤ó¤Ç19Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡£Íâ2·î¤ËSNS¤Ç·ëº§Á°Äó¤Ç°ìÈÌÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë·ëº§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤¬25ºÐÇ¯¾å¤ÎÆâ²Ê°å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢·ëº§µÇ°Æü¡£µ¤¤Å¤±¤Ð6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤¬¶öÁ³»ä¤È1Æü°ã¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¡É¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ï¤Í¡Ä¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤ËÉ×¤«Ã¶Æá¤«ÒôÓÍ¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È²Ã¼¾´ï¤Î¿å¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊä½¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´ðËÜ²æ¤¬²È¤Ï²È»ö¤âÊ¬Ã´À©¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Î²È»öÊ¬Ã´¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¡¹¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£