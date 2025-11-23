¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥àº£¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¤Ê¡×J£³½éÇ¯ÅÙ¤ÇJ£²½é¾º³Ê¡ª °Î¶ÈÃ£À®¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¤è¡×
¡¡£²Ç¯Á°¤Ï´ØÅì£±Éô¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¡£2024Ç¯¤ÏJFL¤ÇÍ¥¾¡¡£J£³½é»²Àï¤Îº£µ¨¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¾¡ÅÀ71¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÆÊÌÚC¤Ï11·î23Æü¡¢J£³Âè37Àá¤ÇACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î£²°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿56Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î£²Ê¬¸å¤ËÎëÌÚÍµÅÍ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµÈÅÄÆÆ»Ö¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¡££³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡J£³½éÇ¯ÅÙ¤ÇJ£²½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJ£²¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¡ÖÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¨¤°¤¹¤®¤ë¤Ê¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤ÀJ£²¡¼¡ª¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ã£¶¯¤¹¤®¤ë¤è¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥àº£¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¡×
¡ÖÄ¶¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÌÇò¤¤¡ª¡×
¡ÖÍè½µ¤â¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ä¡×
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞJ£±Íè¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¡×
¡¡ºÇ½ªÀá¤ÏJ£³Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤Æ29Æü¤ËSCÁêÌÏ¸¶¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
