J£³¼ó°Ì¤ÎÆÊÌÚC¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ£²¾º³Ê·èÄê¡ª ¥Û¡¼¥à¤ÇÄ¹Ìî¤Ë£³È¯´°¾¡¡¢ºÇ½ªÀá¤òÂÔ¤¿¤º£²°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡ª
¡¡J£³¼ó°Ì¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ£²¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚC¤Ï11·î23Æü¡¢J£³Âè37Àá¤ÇACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£56Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢58Ê¬¤ËÎëÌÚÍµÅÍ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤µ¤é¤Ë90+£³Ê¬¡¢µÈÅÄÆÆ»Ö¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚC¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇJ£²¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè37Àá¤Î·ë²Ì¡¢ÆÊÌÚC¤Ï¾¡Íø¤·¡¢£³°Ì¡¦¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÏFCÎ°µå¤È£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢¾¡ÅÀº¹¤Ï¡Ö£¸¡×¤Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£±»î¹ç¤Î¤¿¤á¡¢ÆÊÌÚC¤¬£²°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨J£³¤Ë½é»²Æþ¤·¤¿ÆÊÌÚC¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ç²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
