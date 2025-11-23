¡Ö¼êÏÃ¤â¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡×¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤¼êÏÃ¤ÎÏ¢·È¡¡³°¹ñ¸ì¼êÏÃ¤«¤éÆüËÜ¤Î¼êÏÃ¤ËÊÑ´¹¤·²»À¼²½
Âç²ñ¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤ÎÆ£ÅÄÂç²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£(µ»ö¼¹É®:ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¡¦Æ£ÅÄÂç²ð)
¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¼êÏÃ¤òÍÑ¤¤¤¿»Å»öÊç½¸¤ä¼êÏÃ³Ø¹»¤Î°ÆÆâ¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌÜ¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢»ØÀè¤ò¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÍÉ¤é¤¹¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤éÇï¼ê(¥¦¥§¡¼¥Ö)¡×¤ÇÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇï¼ê¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤éÇï¼ê¡×¡£À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î"¹ñºÝ¼êÏÃ"¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇï¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÃ¡¤¯Æ°ºî¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£91Ç¯°ÊÍè¡¢¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤éÇï¼ê¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¬¤ê¡¢·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢¼êÏÃ¤ÎÉ½¸½¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ä¤Ï¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆ£ÅÄ¡×¤ò"ÆüËÜ¤Î¼êÏÃ"¤ÇÉ½¤¹¤È¡ÖÆ£¤Î²Ö¡×¡Ü¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¡×¤Î2Í×ÁÇ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·´Á»ú¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¼êÏÃ¤â¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¸ÇÍ¤Î¸À¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ£ÅÄ¤ÈÈª²¼Í³²Â¡¢2¿Í¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼êÏÃ¤ò²ð¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç²ñÂ¦¤«¤é2¿Í¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óÂ¦¤«¤é1¿Í¡¢¹ç·×3¿Í¤ÎÄÌÌõ¼Ô¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬"¥È¥ë¥³¤Î¼êÏÃ"¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢ÎÙ¤ÎÁª¼ê¤¬"¹ñºÝ¼êÏÃ"¤ËÊÑ´¹¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ¿ÍÄÌÌõ¡ÊÃËÀ¡Ë¤¬"ÆüËÜ¤Î¼êÏÃ"¤ËÄ¾¤·¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÄÌÌõ(½÷À)¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç²»À¼²½¤ò¤·¡¢ÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñºÝ¼êÏÃ¤Ò¤È¤Ä¤ËÅý°ì¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬ÄÌÌõ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¼êÏÃ¤â¸À¸ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹ñºÝ¼êÏÃ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»°¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ë¼êÏÃ¤Ç°ìÀÆ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²»À¼¡×¤È°ã¤Ã¤ÆÁ´¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±»þ¤Ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë¡¢²»À¼¤È¤·¤ÆÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ°Ê¾å¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¡ÊÆ£ÅÄÂç²ð¡Ë¼«¿È¡¢Å´Æ»¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î9·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÅ´Æ»Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Îó¼Ö¤ÎÈ¯¼Ö°ÆÆâÈÄ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸»ú¤ò¼êÏÃÄÌÌõ¤¹¤ë¿Í¤Î±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ä´í¸±¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤âÃÎ¤é¤»¤ë³¤³°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢ÆüËÜ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤è¤êÍ¥¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òµ¡¤Ë¡¢±Ø¤äÅ´Æ»¤âÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ÇÊÑ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤â´¶Æ°¤«¤éÃÎ·Ã¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤Ä®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£