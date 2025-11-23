¥É¥í¡¼¥ó³×Ì¿¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ±Ò¤Ë°µÎÏ¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤¤¤«¤ËÀï¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤Î¤«
¡ÊCNN¡Ë¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¶ËÈë¤Î¥í¥·¥¢ÉôÂâ¤¬¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÎÍÍÁê¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤¬Í¥°Ì¤À¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ò¼åÅÀ¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÉôÂâ¤Ï¡Ö¥ë¥Ó¥³¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥Ù¥í¥¦¥½¥Õ¹ñËÉÁê¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢µÞÂ®¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥í¥¦¥½¥Õ»á¤Ï2024Ç¯10·î¤ËÉôÂâËÜÉô¤òË¬Ìä¤·¡¢³«È¯Ãæ¤Î³Æ¼ï¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡Ö¥ë¥Ó¥³¥ó¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§Ìµ¿ÍÀèÃ¼µ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥í¥·¥¢·³¤¬½¾Íè¤Î¹ÅÄ¾¤·¤¿ÀïÆ®ÊýË¡¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÀï¾ì¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¹¥Îã¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥ë¥Ó¥³¥ó¤¬¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï6·î¡¢¥í¥·¥¢¤¬¡ÖÌµ¿Í¹Ò¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿·³»ÊÎáÉô¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ïº£·î¤ËÆþ¤êÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£
¡ÖÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç·³¤Î»Ø´øÅýÀ©µ¡¹½¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢Éû»ÊÎá´±¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥¤¥·¥å¥È¥¥¥¬¥Î¥ÕÂçº´¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥·¥å¥È¥¥¥¬¥Î¥Õ»á¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯Á°¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¶õ¤Ç½ù¡¹¤ËÀï¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤âÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸òº¹¤·¤¿Ìð¤È·õ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ±û¤ËÀ±¤ÈÍã¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Ó¥³¥ó¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÀß·×¤ÈÇÛÈ÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î³«È¯¤È»î¸³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Ó¥³¥ó¤ÏÀï¾ì¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥É¥í¡¼¥ó¡×¤Î±¿ÍÑ¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò²ð¤·¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î°ÂÁ´¤Ê±ÇÁüÅÁÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ë¸³²¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¾ÉôÂâ¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ë¥Ó¥³¥ó¤ÎÉôÂâ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡£¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂ¾¤Î¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤â·±Îý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¡¢¥«¡¼¥Í¥®¡¼¹ñºÝÊ¿ÏÂºâÃÄ¤Î¾åµé¸¦µæ°÷¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Õ¥Þ¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸¦µæ¼¼¤«¤éÁ°Àþ¤Ø
¥ë¥Ó¥³¥ó¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¿ô¥«·î¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ÉôÂâ¤Ï¿··¿¥É¥í¡¼¥ó¤ò·È¤¨¤Æ³ÆÃÏ¤ÎÁ°Àþ¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÍ¥°Ì¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¡£
¥ë¥Ó¥³¥ó¤¬½é¤á¤Æ´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïºò²Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î°ìÉô¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÀêÎÎ¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¥Ó¥³¥ó¤¬Æ±ÃÏ°è¤Ë¸½¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÏÊäµëÀþ¤¬¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ïº£Ç¯¤Ë¤Ê¤êÆ±ÃÏ°è¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Î»ÊÎá´±¤¬CNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·±Îý¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢ÉôÂâ¤¬ÆÍÁ³Àï¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÎÊäµë¤ä¥É¥í¡¼¥óÁàºî¼Ô¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢¥ë¥Ó¥³¥ó¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥ë¥Ó¥³¥óÉôÂâ¤ÏÀï¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àþ¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¸åÊý¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊäµëÏ©¤ä¥É¥í¡¼¥óÁàºî¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥í¥·¥¢·³¤ËÍ¥°Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³Âè93µ¡³£²½Î¹ÃÄ¤Î»ÊÎá´±¤Ï8·î¡¢CNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥Î¥Õ¥«¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÎ¹ÃÄ¤Ë¥ë¥Ó¥³¥óÉôÂâ¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ±»ÊÎá´±¤ÎÉôÂâ¤Ï¼ÖÎ¾¤ä¥É¥í¡¼¥óÈ¯¼ÍÃÏÅÀ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢ÄÌ¿®ÁõÈ÷¤ÎÂçÈ¾¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³«Àï°ÊÍè¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥óÁàºî¼Ô¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ë¥Ó¥³¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
ºÇ¶á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤·¤¿·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥¢¥ó»á¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Î±¿ÍÑ´Ä¶¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥¢¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤Î¾¹»¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ³×¿·¤Ï¶²¤é¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥¢¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤«¤é15¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾¤Î°ÜÆ°¤¬º¤Æñ¤â¤·¤¯¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊâÊ¼¤Ï10¡Á15¥¥í¤òÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¿ØÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤äË¤Ê¼¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤´¤È¤Ë1Æü¤Ë¿ô½½²ó¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÃµÃÎ¤ÈÇË²õ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÊÎáÉô¤Ï¤¤¤Þ¤äÃÏ²¼¿¼¤¯¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥í¥¹¥È¡¦¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ï¡¢¡Öº£Æü¡¢¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä¼Ô¤³¤½¤¬¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÀï¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä¼Ô¤¬ÊâÊ¼¤ÎÁ°¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¯¥í¥¦¥¹¥¯ÃÏ°è¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥³¥ó¤ÎÁ°¿Ê´ðÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÏÁ°Àþ¸åÊý¤ÎÆ»Ï©¤ä¾®Æ»¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÄ¥¤ê¡¢¥ë¥Ó¥³¥ó¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÍí¤á¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀïÆ®ÃÏ°è¤¬¹Âç¤Ç¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¡£
¥ë¥Ó¥³¥ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥À¡¼ÌÖ¤Î³«È¯¤Ç¤â³×¿·Åª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅÅ»ÒÀïÀìÌç²È¥»¥ë¥Ò¡¼¡¦¥Ù¥¹¥¯¥ì¥¹¥È¥Î¥Õ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÎà¤Î¼çÎÏÌµ¿Íµ¡¤òÀïÍøÉÊ¤È¤·¤ÆÊá³Í¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÅöÁ³¡¢ÆâÉô¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤äÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¡×
¥ë¥Ó¥³¥ó¤Ï¡¢8·î¤Ë¥É¥Ê¥¦Àî²Ï¸ý¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´ÏÄú¤ò¹¶·â¤·¤¿¥í¥·¥¢³¤·³¤Î³¤¾å¥É¥í¡¼¥ó¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥ë¥Ó¥³¥óÉôÂâ¤Î½ÅÍ×À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼£°ÂÅö¶É¤Ï¥ë¥Ó¥³¥ó¤ÎÁ°¿Ê´ðÃÏ¤ÎÃµÃÎ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀêÎÎ²¼¤Î¥¢¥¦¥¸¡¼¥¤¥¦¥«¤Çº£·î¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î´ðÃÏ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¥Ó¥³¥ó¤Î»ÊÎáÉô¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀïÁè¤¬·³¤ò·Áºî¤ë¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÂ³¤¯ÀïÆ®¤Ï¡¢Å¨¤¬·«¤ê½Ð¤¹³×¿·µ»½Ñ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤êÌµ¸ú²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ¹³ºö¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Å¨¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÃµÃÎ¤·¡¢Ë¸³²¤·¡¢µ½¤¯¤¿¤á¤ÎÅÅ»ÒÀïµ»½Ñ¤È¥É¥í¡¼¥ó¤È¤Î´Ö¤ÇÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Â³¤¯¹¶ËÉ¤À¡£
¡ÖÅ¨¤¬¼þÇÈ¿ô¤ò¤¤¤¸¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÅÅ»ÒÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¡£Å¨¤¬ÅÅ»ÒÀï¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤òÍÞ¤¨¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÊÌ¤Î¼þÇÈ¿ô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤È¥í¥·¥¢·³¤Î¥¤¥·¥å¥È¥¥¥¬¥Î¥Õ»á¤Ï¸À¤¦¡£
Å¬±þ¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¥ë¥Ó¥³¥óÉôÂâ¤ÎÊ¼´ï¸Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥ë¥Ë¥ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¹çÈÄ¤ò¼ç¤Ë»È¤Ã¤¿Èæ³ÓÅªÃ±½ã¤ÊÌµ¿Íµ¡¤À¡£¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö°ðºÊ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂè2À¤Âå¤Î¥â¥ë¥Ë¥ä¤ÏºÇÂç7¥¥í¤ÎÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤·¡¢Á°Àþ¤ÎÇØ¸å30¥¥íÄ¶¤òÈô¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÊì´Ï¡×¤È¤·¤ÆFPV¡Ê°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¡Ë¤ÎÊ¼´ï2È¯¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£CNN¤¬8·î¤ËÊó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¥ë¥Ë¥ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê·ÐÏ©¤òÄÌ¤ë°ÜÆ°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥â¥ë¥Ë¥ä¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÀß·×¤ÎÌÏÊï¤È²þÎÉ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£Á°Àþ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¥¥í¸åÊý¤Î¥ë¥Ó¥³¥ó»ÊÎáÉô¤â¹¶·â¤Ç¤¤ë¿··¿¥É¥í¡¼¥ó¡ÖFP2¡×¤â³«È¯¤·¤¿¡£
³«ÀïÅö½é¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Î¹ÅÄ¾¤·¤¿Àï½Ñ¤äÎô°¤ÊÁõÈ÷¡¢ËÞÍÇ¤Ê»Ø´ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤ä¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢·³¤ÏÂç¤¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·¿¤ÎÀ½Â¤´ë¶È¤â¼õ¤±Æþ¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¥í¥·¥¢·³¤¬µ»½Ñ³×¿·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê´í¸±¤ÊÅ¨¤È¤Ê¤ê¡¢²¤½£¤ò¶¼¤«¤¹·³»öÎÏ¤È¤·¤Æ¤â¤è¤êÍÇ½¤Ç´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÖÆÃÊÌ¶¥ÁèÎÏ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥À¥é¡¦¥Þ¥·¥³¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¥ë¥Ó¥³¥ó¤È¤½¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ¨¤ÎËÉ¸æ¤ò°µÅÝ¤·ÆÀ¤ë¼«Î§·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Î·²¤ì¤ä¡¢¼±ÊÌ¤äÁË»ß¤¬Æñ¤·¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥É¥í¡¼¥ó¡¢Ä»¤äÃî¤Ê¤ÉÌîÀ¸Æ°Êª¤òÌÏÊï¤¹¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¥É¥í¡¼¥óÀï¤ÈÂÐ¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÅÅ»ÒÀï¤Ï¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤Û¤ÜËè½µ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀìÌç²È¤Ï¡¢·³Ââ¤¬ÀïÁè¤ò·Áºî¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤ò¹¥¤à¤¬¡¢ÀïÁè¤â¤Þ¤¿·³¤ò·Áºî¤ë¡×¤È¥Þ¥·¥³¥Ã¥È»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËÌÉô¤Î¥¹¡¼¥ß½£¤Î¿¹ÎÓ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ»ÊÎá´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¶ÈÌ³¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¡ÖÂÎ·ÏÅª¤Êºî¶È¤À¡£ÃµÃÎ¤·¤ÆÇË²õ¡¢¤Þ¤¿ÃµÃÎ¤·¤ÆÇË²õ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¡×