ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎÍèµ¨J2¤¬·èÄê¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÄ¹Ìî¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¡Ä3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¾º³Ê¤òÃ£À®
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾º³Ê¤òÃ£À®
¡¡J3¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬11·î23Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖCITY FOOTBALL STATION¡×¤Ç¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤ÈACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤¬ÂÐÀï¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬¸åÈ¾¤Ëµó¤²¤¿3¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·J2¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë·èÄêµ¡¤ò·ç¤¡¢0-0¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òMF²¬ÄíÍµµ®¤¬½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢DF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DFÎëÌÚÍµÅÍ¤¬¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÄ¹Ìî¤Ï¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤ËFW¿Ê¹·Ê¿¤¬¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤¤¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ï3Áª¼ê¤òÆ±»þÅêÆþ¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡£ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡2µ¨Á°¤Ë¤Ï´ØÅì¥ê¡¼¥°¤òÍ¥¾¡¤·¡¢ºòµ¨¤ÏJFL¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤«¤éJ3¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤äFW¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÊä¶¯¤·¡¢½øÈ×¤«¤é²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£½ªÈ×Àï¤ÏFWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤é¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¿Ø¤¬³èÌö¤·¡¢¸«»ö3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤¬¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼ó°Ì¡¦ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÈÈ¬¸Í¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï3¤Ë¡£ºÇ½ªÀá¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢J3Í¥¾¡¤È¤È¤â¤ËJ2¾º³Ê¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë