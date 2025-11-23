¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î³«²ñ¼°¤ÇË½Ïª¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÏàÆÃÊÌá¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢à½é½Ð¾ìá¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç³«²ñ¼°¤«¤éà¤ä¤é¤«¤·¥¨¥Ó¥½¡¼¥Éá¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³«²ñ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç½ª»Ï¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ä¡£
¡¡¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥Ã¥º¥¸¥ã¥Ó¥Ã¥È¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»Øº¹¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¼Â¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òËº¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈË½Ïª¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ØÆÃÊÌ¡Ù¤Ç¤·¤Æ¡¢¥ì¥×¥ê¥«¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇò¾õ¤·¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Îà¤ä¤é¤«¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤Ë¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£