¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¡ÖÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç·è°Õ¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÆ¹¾å¤²¤â
¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë8Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÎÏ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤¬ËÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉËÍ¼«¿ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦ÍèÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Àï¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÀï¤¤¡¢ÍèÇ¯¤«¤é1¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ÇËä¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ¼¾å¤òÆ¹¾å¤²¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ç5ÅÙÃè¤ËÉñ¤¤¡¢µå¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¶å½£³Ø±¡¹â¡Ê·§ËÜ¡Ë¤«¤é17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤Î56ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨3³ä1Ê¬8ÎÒ¡¢134ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ¤Ç»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢56»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤â22ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£