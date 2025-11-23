¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡ÖMC¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿❤¡×¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡ÖìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡ÖFUURYUUFES 5.0 2025¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ÈMC¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿❤¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖVTuber¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç...¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¼Â´¶¡ª¡ª¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÍ»¹ç¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Èºî¤ê½Ð¤¹°ìÂÎ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ1Æü¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥Ç¤¬Èþ¤·¤¤¡ª❤❤¡¡MC¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡¦¡ÖåºÎï¤Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡¡»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡¦¡Ö¤É¤ó¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë ¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯10·î22Æü
ºÇ½ª³ØÎò¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
À³Ê¡§Å·¿¿à¥Ì¡
3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£
2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£
½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£
2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¡£
Æ±Ç¯4·î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
