µÈÅÄÎë¤¬ÎÞ¡¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥·¡¼¥ÉÆ¨¤¹¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¡¡Ç¯´Ö¥é¥ó¥¯£µ£±°Ì¡¢Íèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï³ÎÊÝ
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë£Ç£Ã¡á£¶£µ£¹£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£±ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£±¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î£³£´°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁ°½µ¤Î£µ£±°Ì¤«¤éÉâ¾å¤Ç¤¤º¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Á°½µ¤Ë¼óÄË¤òÈ¯¾É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬£´Æü´Ö¡¢Á´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼£´¾¡¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤ò»Ð¤Ë»ý¤ÄÎë¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤È£±¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Àº£µ¨¤Ï³«ËëÀï¡¦¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡££³£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î£¶°Ì¤Ê¤É¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë£³²óÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¥·¡¼¥É·÷¡Ê£µ£°°Ì°ÊÆâ¡Ë¤Ë£±¤ÄÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£µ£±¡Á£µ£µ°Ì¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÍèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£Îë¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡µÈÅÄ¡¡Îë¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤ê¤ó¡Ë£²£°£°£´Ç¯£²·î£²£±Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô½Ð¿È¡££²£±ºÐ¡££¶ºÐ¤Î»þ¡¢»Ð¡¦Í¥Íø¡Ê¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼£´¾¡¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÀéÍÕóÕÌÀ¹â¡½ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¡££²£±Ç¯ÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ£´°Ì¡££²£´Ç¯£±£±·î¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï£²£´£°¥ä¡¼¥É¡£¿ÈÄ¹£±£µ£³¥»¥ó¥Á¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È»Ð¡¢·»¡£