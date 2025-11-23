¥Ç¥Õ½ÀÆ»¡¦º´Æ£Àµ¼ù¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¾Ð´é¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄFUN PARK¤ËÅÐ¾ì
¥¹¥Ý¡¼¥ÄFUN PARK ¡Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥é¥¤¥Õ¤Îº×Åµ¡Á
¡¡ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬º£·î³«Ëë¡£¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤ÏÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¤ÎÃæ±û¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤«¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄFUN PARK ¡Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥é¥¤¥Õ¤Îº×Åµ¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Ï¥Ç¥Õ½ÀÆ»¤Îº´Æ£Àµ¼ù¡Ê¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿¡¼ÉÔÆ°»º¡Ë¤é¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Î¤Û¤«¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÅÄÃæ°¦Èþ¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼ã¿ùÍÚ¤Ê¤É¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½ÀÆ»ÃË»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3°Ì¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼êÏÃ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡5ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢°ì»þ¤Ï¶¥µ»¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥µ»Éüµ¢¤·¤¿2015Ç¯¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤í¤¦¼Ô¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÈ¾Ê¬¤Ï»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤é¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½é¤á¤Æ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¶ìÀï¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÂæÏÑ¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¶¥µ»¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢1924Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤è¤½3000¿Í¤ÎÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½¸·ë¡£Á´21¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄFUN PARK¡×¤ÏÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¡£24Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¼êÏÃÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤¯ÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±þ±ç¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿2025 in ¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¡×¡¢¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤òÂÎ´¶¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖTOKYO¥¨¥·¥«¥ë¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤â¡¢Æ±ÆüÆ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
