「大人のデート服」なに着る？→【ROPÉ PICNIC】上品で可愛い♡「きれいめスカート」

大人になると、デート服は上品さと可愛さのバランスに悩むことも。そんな時に頼れそうなのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめスカート」。気になる体型をさりげなくカバーしながら、40・50代がときめくおしゃれを楽しめそうなアイテムが揃っています。今回は、そんな大人の魅力を引き立てるスカートを、デートにおすすめのコーデとともにご紹介。

チュールとシャギーの素材感が大人可愛い

【ROPÉ PICNIC】「チュールフリルアイラインスカート」\5,489（税込・セール価格）

毛足の長い素材は、今シーズン注目したいトレンドのひとつ。ファーやフリンジなどさまざまなバリエーションがある中で、シャギー素材なら上品さとトレンド感のバランスが絶妙に。このスカートは透け感のあるチュールとの組み合わせで、デートにぴったりの大人可愛さを感じさせます。ほどよくゆとりのあるIラインと足首がチラリと見える丈感で、足元をキレイに見せてくれそう。

メンズライクなジャケットでハズしてこなれ感アップ

ふんわりニットとメルトンコートで思いきり可愛くまとめるのもありですが、もう少し大人っぽさを添えたい。そんなときにおすすめなのが、メンズライクなアウターでハズすテクニック。甘辛ミックスによって、可愛くも余裕を感じるスタイリングに仕上がっています。落ち着いたブラウン系のカラーで小物を揃えるのは、異なるテイストのアイテムに統一感を持たせるポイント。

揺れるレーヨン × ナイロンの生地でこなれ感たっぷり

【ROPÉ PICNIC】「フィブリルマーメイドフレアスカート」\6,490（税込）

裾に向かってたっぷりと広がるフレアシルエットが、フェミニンなムードを演出するミディ丈スカート。そこに大人の余裕とこなれ感をプラスするのは、レーヨンとナイロンの混紡素材だから。公式サイトによると「レーヨン特有のしなやかさとナイロンの適度なハリを併せ持つ、落ち感のきれいなマット質感」とのことで、動くたびに上品に揺れて女性らしさを際立ててくれそうです。

チュールトップスとのレイヤードで冬コーデを軽やかに

すっきりとしたウエストと裾の広がりとのメリハリがスタイルアップを狙えそうなスカート。トップスをインしたときに腰まわりが気になるなら、レイヤードでカムフラージュを。ニットにチュールが重なったトップスなら、お腹まわりをふんわりカバーしながらすっきり見えも叶いそう。冬コーデも重くなりにくく、大人可愛いコーデに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N