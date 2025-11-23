¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¥µ¥ó¥ê¥ª¡Öano¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÉÕ¥·¥ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Á
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¡Öano¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÉÕ¥·¥ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¥µ¥ó¥ê¥ª¡Öano¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÉÕ¥·¥ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Á
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯11·î21Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó17¡ß3.5¡ß14cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Êano¡ÊÀå½Ð¤·¡Ë¡¢ano¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡Ë
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Öano¡×¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯11·î¤Ï¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÉÕ¥·¥ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Á¤¬¡Öano¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Êª¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤Æ¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ò³°¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥Á¤À¤±¾þ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¡Öano¡×¤ÏÀå½Ð¤·¤È¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×1¼ïÎà¤ÎÁ´3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿°áÁõ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â¡¢¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡¢¡Öano¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥é¥¤¥º¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡Öano¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÉÕ¥·¥ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡ù
