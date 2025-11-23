ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡¡J2½é¾º³Ê·è¤á¤¿¡ªºòµ¨JFL¤ËÂ³¤J3¤â»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤Ç²÷µó¡¡¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇÄ¹Ìî¤Ë3¡½0²÷¾¡
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè37Àá¡¡ÆÊÌÚC3¡½0Ä¹Ìî¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡CFS¡Ë
¡¡º£µ¨J3¤Ë»²Æþ¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÇJ2½é¾º³Ê¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¾º³Ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇÄ¹Ìî¤Ë3¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î2°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò·«¤êÊÖ¤·´î¤ÓÇúÈ¯¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ïºòµ¨JFL¤Ë½é»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆÊÌÚSC¤ËÂ³¤¯ÆÊÌÚ¸©2ÈÖÌÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¤¿¡£J3¤Ç1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï½øÈ×¤«¤é¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Âè35Àá¤ÇºÆ¤Ó¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï14Ç¯¶âÂô¡¢15Ç¯»³¸ý¡¢22Ç¯¤¤¤ï¤¤¬J3½é»²Àï¤«¤é1Ç¯ÌÜ¤ÇJ2¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£