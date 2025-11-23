Ä®Æâ²ñ¤¬¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¡¡²¬»³»Ô
¡¡²¬»³»Ô¤ÎÄ®Æâ²ñ¤¬¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³»ÔÆî¶è°¤ÄÅ¤Ç¾®¶ú³Ø¶èÏ¢¹çÄ®Æâ²ñ¤¬³«¤¤¤¿ËÉºÒ·±Îý¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤éÌó400¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê ¼«±ÒÂâÂâ°÷¡¡¡Ë
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤¬³³Ì»³¤Ç¤¹¡×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëËÉºÒ¹ÖºÂ¤â³«¤«¤ì2025Ç¯£³·î¤Ë²¬»³»Ô¤È¶ÌÌî»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ÇÇ®¸»¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄäÅÅ¤òÁÛÄê¤·¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÅÅ¸»¤Ë¥³ー¥Òー¤ò¤¤¤ì¤ë¼Â±é¤äÈ÷ÃßÍÑ¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î»î¿©¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡¡²¬»³»Ô¾ÃËÉÃÄ¾®¶úÊ¬ÃÄ¡¡ÌÚÎÓ½¨¼ù¡¡Ê¬ÃÄÄ¹¡¡¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×